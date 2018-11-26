شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية.
وعرضت الإمارات اليوم الاثنين تسجيل فيديو يعترف فيه الأكاديمى البريطانى ماثيو هيدجز، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بتهم تجسس كدليل إدانة.
وصدر حكم على هيدجز (31 عاما)، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، الأسبوع الماضى، وتم القبض عليه فى 5 مايو بعد زيارة دراسية مدتها أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.