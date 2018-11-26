محافظة الغربية تخصص خط تليفون لتلقى الشكاوى الخاصة بمبادرة صوتك مسموع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الغربية عن تخصيص خط تليفون محمول رقم 01277073412 لتلقى الشكاوى الخاصة بمبادرة صوتك مسموع، وذلك للعمل على سرعة إستقبال الشكاوى من المواطنين وأيضاً سرعة بحثها. ويكون تابع للبوابة الإلكترونية بالديوان العام وليس لبوابة الشكاوى السريعة والتى أرقامها (01094010999 – 01102014000). وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم تخصيص خط تليفون محمول ليكون خاص بمبادرة صوتك مسموع حتى يكون لها خط خاص بها ولسرعة الرد على أصحاب الشكاوى.

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