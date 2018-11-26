شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب الصحفيين من «منتدى الصناعة النووية» بسبب مهاجمة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انسحب الصحفيين المتابعين لمنتدى الصناعة النووية، صباح الاثنين، من المؤتمر الصحفي الذي تنظمه هيئة المحطات النووية، وشركة روساتوم النووية، بعد مهاجمة نائب رئيس الهيئة للصحفيين.

وكان الصحفيين انتقدوا حالة التعتيم الإعلامي للمشروع، لافتين إلى وجود تعتيم من جانب المسؤولين المصريين، ووجود تضارب في المعلومات بين الشركة الروسية والمسؤولين المصريين، مما دفع نائب رئيس الهيئة إلى مهاجمه الإعلام المصري، قائلا: إن «99% مما ينشر في وسائل الإعلام غير صحيح».

وأضاف «نحتاج لمجتمع متعلم ليفهم الرسالة التي يؤديها المشروع النووي لمصر، مما دفع الصحفيين للاعتراض على تلك العبارة ومغادرة المؤتمر الصحفي».