شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إخلاء أرض ميناء الحاويات الجديد بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة النقل بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر في أولى خطوات تنفيذ ميناء الحاويات الجديد بمنطقة أبوطرطور جنوب سفاجا، وذلك من خلال إعلان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا نقل المحجر البيطري الذي يقع داخل حدود الميناء الجديد إلى موقع جديد بجوار قرية أم الحويطات وذلك لإخلاء الأرض المحددة لإقامة الميناء من أي إشغالات أو منشآت ونقلها لأماكن بديلة.

وتصل تكلفة الميناء 400 مليون دولار على مساحة 500 ألف متر مربع ورصيف بطول 800 متر طولي لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

فيما عقد محمد شعير، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا بمقر مكتبه بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بحضور المهندس أبوالحسن كلحي سكرتير المدينة، والدكتور نبيل شعبان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بهيئة الموانئ، والعميد خالد الجوهري، من هيئة ميناء سفاجا، والدكتور يوسف حسن محمد، مدير الحجر البيطري بسفاجا، والمهندس توفيق بدوي، رئيس الإدارة الهندسية بهيئة الميناء، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالمدينة، من الإدارة الهندسية، وإدارة الأملاك، وإدارة الشؤون القانونية وتم خلال الاجتماع تسليم قطعة الأرض الخاصة بالحجر البيطري الجديدة، بديل الحجر البيطري القديم، حيث سيتم نقل الحجر البيطري القديم إلى قطعة الأرض الجديدة، بمنطقة المحاجر والمجازر بجوار قرية أم الحويطات جنوبي سفاجا، وإخلاء المقر القديم، لتنفيذ ميناء الحاويات الجديدة بسفاجا جنوب ميناء أبوطرطور.

كان المهندس هشام عرفات، وزير النقل، قام بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء أول محطة متعددة الأغراض «حاويات / بضائع عامة» بميناء سفاجا البحري بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ البحر الأحمر وشركة CRBC للطرق والكبارى China Road Bridge Corporation الصينية لإنشاء محطات تداول وتطوير موانئ البحر الأحمر.