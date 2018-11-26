شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بالسعودية تتابع التحقيقات في مقتل مواطن داخل مزرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إن القنصلية تتابع، حادث مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبدالرؤوف بغدادي بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض، حيث أوفدت مندوبها إلى المستشفي الذي نقل جثمان الفقيد إليه لمتابعة فحص وإعداد تقرير الطبيب الشرعي.

كما يتابع المكتب العمالي عن كثب تعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان، فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا، صباح الإثنين، حيث أشار الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلى أن القنصلية أوفدت في نفس الوقت مستشارها القانوني إلى محافظة رماح مجدداً للقاء مسئولي الشرطة والنيابة للتعرف على أخر مستجدات التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية.

وأشادت القنصلية بالتعاون الذي تبديه السلطات السعودية الشقيقة، معربة عن أملها أن تسفر جهودها الحثيثة عن التوصل إلى الجناة في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

كان الوزير بمجرد علمه بالحادث قد أصدر تعليمات فورية، لمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قتل في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلاً عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وأنه تم نقله إلى أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسي للعرض على الطب الشرعي لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجني عليه بالمستشفى.