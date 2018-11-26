شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الحركة المرورية بالقاهرة صباح الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الإثنين، مؤثرات الحركة المرورية بالعاصمة، حيث أبرزت المؤثرات المرورية بالمحافظة كما يلي: يوجد أحجام بجسر السويس القادم من إشارة القبة ومتجه للتجنيد نتيجة سقوط شجرة. كثافات مطلع كوبري الحرفيين القادم من السلام ومتجه للجوزيف تيتو. كسر ماسورة مياه خلف الجهاز المركزى للمحاسبات بصلاح سالم وتسريب المياه وتم توجيه ٣ شفاطات، وعودة الحركة لطبعتها. يوجد أحجام بمحور الشهيد القادم من كوكاكولا ومتجه للمشير نتيجة سيارة معطلة أمام دوران أبوبكر يفضل سلوك الثورة الآن. ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة (إحجام). كما يوجد أحجام بالأتوستيراد أسفل الدائرى نتيجة مصادمة بين سيارتين ومصاب للمتجه لكوبري التونسي. كوبري الحدائق القادم من الوايلي ومتجه للفنجري (أحجام).

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