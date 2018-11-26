شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى اﻷوتوستراد اتجاه كوبرى التونسى بسبب تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور اﻷوتوستراد، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق من المعادى حتى كوبرى التونسى، ونتح عنها إصابة شخص، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور اﻷوتوستراد، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .