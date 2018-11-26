شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: روابط اقتصادية وسياسية فريدة بين مصر والمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، أن الروابط التى تجمع الدول العربية كثيرة ومتينة، والمصير المشترك والعمق التاريخى والحضارى المترابط هى من أبرز وأقوى الروابط التى تجمع الدول العربية، وبين مصر والسعودية بشكل خاص، مشيرا إلى وجود توافق فى الرؤى السياسية بين الشقيقتين فضلا عن الروابط الاقتصادية والأمنية والجغرافية الفريدة بين البلدين.

وأضاف وزير الطاقة السعودى، خلال مؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثورة المعدنية بحضور الرئيس السيسي، أن هناك روابط جيولوجية بين البلدين حيث تشكل منطقة الدرع النوبى فى مصر، والعربى فى السعودية امتدادين لمنطقة جيولوجية واحدة وهو ما يتيح فرص ثمينة بين البلدين فى هذا القطاع الاستراتيجى.