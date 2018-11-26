شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد معتدل بمعظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد و السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 والصغرى 15 درجة.