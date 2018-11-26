شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. السيسى يشهد فعاليات المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لافتتاح فعاليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية.

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