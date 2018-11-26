شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور فى محور صلاح سالم بسبب كسر ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت كسر ماسورة مياه خلف الجهاز المركزى للمحاسبات بمحور صلاح سالم، فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور، فيما انتقلت 3 سيارات شفط لسحب المياة للمتراكمة بالطريق. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم، بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، على الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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