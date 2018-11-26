شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكرم طلبة مدرسة بالقاهرة لفوزهم بالمركز الأول فى تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة لشئون البيئة، طلبة مدرسة سانت فاتيما التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، حيث أهدتهم درع وزارة البيئة بعد فوزهم بالمركز الأول علي مستوي المحافظه في مسابقه تدوير المخلفات للعام 2018/2019.

وتقدم محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، بالشكر لطلبة المدرسة خاصة أنهم فازوا بنفس المركز للعام الثاني علي التوالي لتحتل القاهرة المركز الاول ، مؤكدا على دعمه الكامل للطلبة المخترعين.