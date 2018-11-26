مصر | نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بمعظم الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بمعظم الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين كثافات متحركة مع بعض السيولة في أكثر من منطقة، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشهد الطريق الدائري من نفق السلام وحتى المرج تكدسات مرورية عالية، كما انتظمت الحركة على أغلب مناطق الطريق الدائري الأخرى، بينما شهد الطريق الزراعي اتجاه بنها وقليوب تباطؤ في حركة السيارات، وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي، وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، أمام القادم من الجيزة فى إتجاه مناطق وسط البلد، وذلك بسبب الإصلاحات، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة.

وظهرت كثافات مرورية بكورنيش النيل للقادم من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني، وأيضا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة، كما شهد محور جوزيف تيتو اتجاه النزهة ومصر الجديدة تكدسات مرورية.

وفي محافظة الجيزة، فقد شهد شارع السودان كثافات مرورية خاصة في الاتجاه من ميدان لبنان وحتى منطقة البحوث، وانتظمت حركة السيارات من إشارة ميدان جهينة وحتى مطلع المحور، حتى ظهرت الكثافات قبل مطلع الدائري اتجاه ميدان لبنان، بينما شهد اتجاه أكتوبر من ميدان لبنان سيولة متوسطة.

وشهد شارع لبنان اتجاه شارع شهاب زحاما مروريا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتي ميدان التحرير، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية شللا مروريا.

كما تباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.