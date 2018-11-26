مصر | ضبط 22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير الخمور أوالمخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة خلال 24 ساعة وأمر اللواء عصام شادي مدير عام المرور المركزى بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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