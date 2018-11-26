مصر | رصد 4766 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رصد 4766 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية قادها اللواء عصام شادي مدير عام المرور المركزي لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 4766 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1966 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

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