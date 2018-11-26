مصر | طثافات مرورية بمحور صلاح سالم بسبب كسر ماسورة مياه خلف "المركزي للمحاسبات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طثافات مرورية بمحور صلاح سالم بسبب كسر ماسورة مياه خلف "المركزي للمحاسبات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محور صلاح سالم، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية؛ بسبب كسر ماسورة مياه خلف الجهاز المركزي للمحاسبات. وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتسيير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

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