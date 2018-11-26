مصر | كثافات مرورية بطريق السويس بسبب سقوط شجرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بطريق السويس بسبب سقوط شجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد طريق جسر السويس، صباح اليوم الإثنين، توقف الحركة المرورية، نتيجة سقوط شجرة على الطريق أمام القادم من إشارة القبة ومتجه للتجنيد. وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

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