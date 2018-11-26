مصر | إصابة شخص في تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخص في تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخص، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارتين أسفل الدائري بمحور الأوتوستراد، مما تسبب في زحام مروري في اتجاه كوبري التونسي، وتم نقله إلى المستشفى. وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية، خاصة بأماكن الكثافات.

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