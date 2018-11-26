مصر | كثافات مرورية بمحور الشهيد بسبب تعطل سيارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بمحور الشهيد بسبب تعطل سيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محور الشهيد، صباح اليوم الاثنين، كثافات مرورية، بسبب تعطل سيارة بدوران أبو بكر في القادم من كاكولا ومتجه لمحور المشير طنطاوي. وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة، سائقي السيارات سلوك محور الثورة. وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية، وتم الدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية، خاصة بأماكن الكثافات.

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