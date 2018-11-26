أخبار مصر | "مدبولي" يطلق اسم الشهيد زكريا سليمان على مدرسة بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يطلق اسم الشهيد زكريا سليمان على مدرسة بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد رقيب زكريا محمد شحاته سليمان، على مدرسة بركة غطاس الابتدائية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة. ويأتي ذلك تخليداً لتضحيات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.



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