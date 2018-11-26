شكرا لقرائتكم خبر عن ناجية من معدية المنوفية: «قولتلهم العدد كبير.. قالولي سيبيها على الله» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت ابتسام أحد الناجيات من معدية المنوفية، والتي راح ضحيتها 5 مواطنيين عن الكثير من كواليس غرق المعدية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن المعدية كانت تجمل حمولة زائدة فوصل عدد الناس إلى 25 فرد رغم أن حمولتها 8 أفراد، قائلة «قولتلهم متركبوش العدد كبير وتحملوا على مرتين قالولي سبيها على الله».

وتابعت: «المياه دخلت في المركب فجأة مما أدى إلى خوف كل اللي على المركب ثم نزلت المعدية بشكل عمودي في المياه، وأنا كنت آخر واحدة في المركب وبجانبي سيدة أخرى ربطتها في ديل الجلابية وقولت يا نعيش سوا يا نموت سوا، وربنا نجانا لاقينا صياد بيشدنا عنده».