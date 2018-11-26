شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يفتتح اليوم المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



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