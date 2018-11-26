شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزارة التضامن بقيد جمعية أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعى، بقيد جمعية مهندسى التكييف والتهوية، طبقا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 2017 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 852. وأكد القرار، أن تلتزم الجمعية بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية، لقانون تنظيم عمل الجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70.

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