شكرا لقرائتكم خبر عن سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرارات سحب الوحدات السكنية، والتى قامت بتغيير النشاط من سكنى إلى ورش بالحى الثالث، بالتجمع الخامس، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة لمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة أخرى.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.