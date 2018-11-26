شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: الحمدين يستدرج رئيس برلمان العراق لتحالف خماسى يضم قطر وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قطريليكس التابعة للمعارضة القطرية، عن استدراج نظام الحمدين لرئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى لتحالف البناء المدعوم من إيران والممول من قطر، حيث أكدت قطريليكس أن الحلبوسى تحول من مقاول مغمور إلى رئيس لمجلس النواب في أربعة أعوام.

وأضافت قطريليكس خلال فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الحلبوسي التقى وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، خلال زيارته المفاجئة لبغداد مطلع نوفمبر، وقام بن عبد الرحمن بتكليفه بتمرير مخطط تسليم بغداد إلى نظام الملالى .

وأكدت قطريليكس أيضا أن وزير خارجية تميم عرض على الحلبوسي إشراك إيران بمشروعات إعادة إعمار العراق بأموال قطرية، ورتب معه تسهيل سيطرة ميليشيات طهران على المناطق المحررة.

وكشفت أيضا أن هناك ترحيب بمشاركة الدوحة فى اعمار العراق، حيث وعد بتذليل الصعوبات أمام توغل حلفاء الخراب في بلاد الرافدين، وتعهد بمساندة مساعى الحمدين لفصل بغداد عن العمق العربى.