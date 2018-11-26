أخبار مصر | بيان عاجل من رئاسة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية. وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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