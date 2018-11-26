أخبار مصر | سفير مصر في كندا يلتقي رموز الجالية المصرية في تورونتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في كندا يلتقي رموز الجالية المصرية في تورونتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول زيارة له إلى مدينة تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو الكندية، والتي تعد أحد أكبر وأهم المدن الكندية و أكثرها تمركزا لتجمعات للجالية المصرية، أجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا لقاءات متعددة علي مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجارى مع رموز الجالية المصرية، شملت المشاركة في الاجتماع السنوي لجمعية النيل للجالية المصرية بأونتاريو.

وقد شارك فيه الاجتماع لفيف من رموز الجالية من أساتذة الجامعات والأطباء والصيادلة ورجال الأعمال وأعضاء برلمان المقاطعة، فضلا عن عدد من الكنديين من ذوي الأصول المصرية المرشحين عن الأحزاب السياسية الكندية لخوض الانتخابات الفيدرالية بكندا العام المقبل.

هذا، وقد ألقى أبو زيد كلمة خلال اللقاء السنوي لمؤسسة النيل أكد خلاله على أن تعزيز التواصل مع الجالية المصرية في كندا يأتي في مقدمة أولويات عمله كسفير لمصر، مشيدا بالتميز الشديد للجالية التي تضم الكثير من العناصر المتميزة في كافة المجالات، ومؤكدا على أنه في الوقت الذي يأتي فيه السفراء الي كندا لمدد قصيرة كزائرين لأربع سنوات، فإن السفراء الحقيقيين لمصر هم أبناء الجالية الذين يقدمون طوال فترة حياتهم واندماجهم في المجتمع الكندى نموذجاً مشرفاً عن مصر وحضارتها وعظمة شعبها.

واقترح السفير أبو زيد عقد ملتقى جامع للجالية المصرية في كافة المقاطعات الكندية، يمكن إدارة جلساته عبر الفيديو كونفرس للتغلب علي عقبه بُعد المسافات بين المدن الكندية، بهدف تبادل الآراء والأفكار حول سبل دعم مسيرة التنمية في مصر، وبناء جسور التواصل بين أبناء الجالية ووطنهم الأم.

كما قام السفير أبو زيد بزيارة الي كنيسة العذراء مريم القبطية في مدينة ميسيساجا، حيث ألتقي مع آباء الكنيسة وفي مقدمتهم الأب انجيليوس سعد، واطلع علي كافة الأنشطة الخدمية والتعليمية التي تقدمها الكنيسة المصرية للمجتمع الكندى والجالية المصرية، مؤكدا على حرصه الشديد على دعم أواصر التواصل بين السفارة ومختلف الكنائس القبطية في كندا.