أخبار مصر | اليوم.. "السيسي" يفتتح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "السيسي" يفتتح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، والذي تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام برعاية الرئيس، ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".

ويشارك في افتتاح المؤتمر، عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور صالح عبد الله الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.