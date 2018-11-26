أخبار مصر | بيان كامل بحالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان كامل بحالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر اليوم الإثنين، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 17 23 شبين الكوم 16 23 طنطا 16 23 دمنهور 17 23 الإسكندرية 17 23 بلطيم 16 23 مطروح 15 22 السلوم 16 21 سيوة 09 23 بورسعيد 17 22 دمياط 17 23 الزقازيق 14 23 الاسماعيلية 13 24 السويس 14 24 العريش 12 23 رفح 12 22 رأس سدر 13 23 نخل 07 20 نويبع 17 24 طابا 15 23 كاترين 08 18 الطور 16 25 شرم الشيخ 18 28 الغردقة 16 27 مرسى علم 18 28 الفيوم 12 24 بنى سويف 12 24 المنيا 12 24 أسيوط 11 25 سوهاج 13 25 قنا 14 26 الأقصر 14 26 أسوان 15 26 أبوسمبل 16 26 الوادى الجديد 13 25 شلاتين 20 25 ابو رماد 20 24 راس حدربة 21 23 حلايب 21 23 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: الصغرى العظمى مكة المكرمة 22 31 المدينة 14 26 الرياض 11 21 المنامة 19 24 أبوظبى 22 27 الدوحة 19 24 الكويت 11 21 دمشق 06 18 بيروت 17 21 عمان 08 17 القدس 10 17 غزة 15 22 بغداد 10 20 مسقط 24 29 صنعاء 07 24 الخرطوم 19 34 طرابلس 15 22 تونس 12 20 الجزائر 13 17 الرباط 09 18 نواكشوط 19 29 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 07 15 إسطنبول 12 16 إسلام آباد 1 1 26 نيودلهى 13 28 جاكرتا 24 31 بكين 00 10 كوالامبور 24 31 طوكيو 10 17 أثينا 15 20 روما 08 15 باريس 02 06 مدريد 04 11 برلين -03 03 لندن 03 08 مونتريال -1 03 موسكو -07 -02 نيويورك 03 10 واشنطن 2 12

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