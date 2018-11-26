أخبار مصر | اليوم.. افتتاح المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والذى تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام متصلة ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربي".

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