أخبار مصر | جدول أعمال البرلمان اليوم.. جلسات عامة ومناقشة تقرير مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول أعمال البرلمان اليوم.. جلسات عامة ومناقشة تقرير مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصــادية وحقـوق الإنسـان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصـر العربيـة رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمــال الزراعية للتنمية الريفية وزيـادة الدخــول (أراضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) والموقعة بتاريخ 18 / 7 / 2018.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان ؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.

وتناقش لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب ، آخر تطورات الوضع في ليبيا؛ وذلك بمقر البرلمان، بحضور النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة وعدد من أعضائها.

وتناقش لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر الإفريقي خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من يناير القادم ولمدة عام بحضور سفير دولة بورندى.