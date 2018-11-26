شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه استجابة لرأى الطلاب فى الصف الأول الثانوى وأولياء أمورهم الأفاضل، فقد تم تكليف رئيس قطاع التعليم العام بعدد من المهام على رأسها:-

١) تعديل جدول إمتحانات الصف الأول الثانوى بما يضمن أداء امتحان مادة واحدة فى اليوم مع وجود فواصل مناسبة + تفادي رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية.

٢) زيادة الوقت المخصص للامتحانات نظراً لحداثة التجربة على طلابنا.

٣) جدولة الإمتحان الأول في نهاية الترم الأول ثم جدولة الإمتحان الثاني (للترم الأول) بعد اجازة نصف العام.

ملاحظات هامة:

١) لا تضاف نتائج هذه الإمتحانات للمجموع التراكمي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ الحالية.

٢) هنال امتحانان للترم الأول + امتحانان للترم الثاني. دعوني اشرح كيفية احتساب المجموع العام للسنة واللذي يحدد النجاح والرسوب:

ترم ١: نتخيل أن الطالب حصل على درجة ٣٠\١٠٠ ثم درجة ٦٥\١٠٠ في الامتحانين. سوف نسجل الأعلى منهما، أي ٦٥\١٠٠ للترم الأول.

ترم ٢: نتخيل أن الطالب حصل على درجة ٢٠\١٠٠ ثم درجة ٤٥\١٠٠ في الامتحانين. سوف نسجل الأعلى منهما، أي ٤٥\١٠٠ للترم الثاني.

المجموع الكلي: متوسط الدرجتين: (٦٥+٤٥)\٢ = ٥٥\١٠٠ وهذه درجة "نجاح".

المثال أعلاه يوضح أن الرسوب في واحد أو أكثر من هذه الفرص لا يفقد الطالب الفرصة الكاملة لإجتياز العام الدراسي. لذلك نأمل أن لا ننزعج من الإمتحان وأن نركز فقط على إكتساب العلم والمعرفة مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة في هذا النظام.

[لاحظ أنه لو حسبنا متوسط الدرجات بدلاً من الدرجة الأعلى في كل ترم لكانت النتيجة مختلفة. في هذه الحالة سيكون درجة الترم الأول ٤٧٫٥ والثاني ٣٢٫٥ والمجوع الكلي ٤٠\١٠٠ أي رسوب!]

٣) نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتاً مثل الإمتحانات القديمة ولذلك أزمنة الإمتحانات أقصر عموماً. ورغم هذا فقد كلفت القطاع بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الإنتقالية من الفكر القديم إلى الجديد.

واكد الوزير عبر صفحته السخصية انه سوف نعلن الجدول الجديد يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر.