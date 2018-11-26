شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج رخصة جرار زراعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة بجرار زراعى، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها : - تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج - إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه - إجراء اختبار عملى على القيادة - إصدار الرخصة لمقدم الطلب - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة - إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور - الحد الأدنى للسن 18 سنة -إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب -صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل -إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر -تجهيز 4 صور شمسية -المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى -نموذج الاختبار الشفوى -نموذج الاختبار العملى -تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

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