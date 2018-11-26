شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الإعلامي وائل الإبراشي الاتجاه إلى تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، معقبا: «اللي بيعتقد إننا ممكن نحقق مكاسب إحنا بنخسر كثيرا، هتكسب شوية فلوس لكن هنخسر صورتنا أمام العالم المتعلقة بحقوق الحيوان».

وقال في برنامجه «كل يوم» عبر فضائية «أون إي»، مساء الأحد، إن «مصر تقدم نموذجًا للتعايش والتسامح، وإحنا اللي بنعلم العالم منظومة القيم والحقوق المختلفة، ولا يصح أن تظهر مصر عنوانا لانتهاك حقوق الحيوان وتكون دولة لتصدير الكلاب وقتلها».

ودعا مسؤولي وزارة الزراعة إلى حسم الجدل حول الأمر، والتراجع عن هذا الاتجاه، معقبا: «الموضوع محتاج رد حاسم وحازم من وزارة الزراعة، قولوا لنا إما كده أو كده».