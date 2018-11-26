شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير مصل الثعبان بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان توفير مصل الثعبان فى المستشفيات العامة والمركزية مع توفير الخدمات الطارئة للأعراض الجانبية التى تظهر على الشخص الذى يحصل على المصل. وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365" أن المستشفيات العامة والمركزية مؤهلة للطوارئ وإسعاف الشخص إذا تعرض لمضاعفات بعد الحصول على المصل . وتابع المصدر هناك كميات كبيرة من الأمصال وتصرف بالمجان للشخص المصاب لحمايته من الآثار الخطرة لعض الثعبان مضيفًا أن مراكز السموم بها نفس المصل.

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