شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أنه تمت إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا، وذلك لعدم حدوث أزمات فى حالة زيادة كميات مياه عن الوحدات الأساسية داخل المحطة، مشيرًا إلى أنه تم تجربة هذه الوحدات بحضور وزير الرى ومحافظ البحيرة خلال الأيام الماضية للتأكد من جاهزيتها فى أى وقت.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المصلحة تتعاون مع كل جهات الدولة من خلال إمكانياتها، لأن الجميع فى النهاية يعمل لإنجاح منظومة واحدة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح عدد من محطات رفع مياه الرى والصرف وتطوير ورفع كفاءة المحطات التى تعمل حاليًا لتوفير المياه لرى الأراضى الزراعية والتعامل مع مياه السيول فى إطار خطة وزارة الرى لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مصر.

وأشار عبد العاطى إلى أن المصلحة نجحت العام الحالى فى موسم أقصى الاحتياجات، حيث تم تنفيذ طلبات قطاع الرى بكميات المياه طبقًا للزمامات والمناوبات المطلوبة ولم تحدث شكاوى تعطل للمحطات الخاصة برفع مياه الرى، وأن جميع الوحدات جاهزة لموسم السيول، مشيرًا إلى أنه عند وصول مياه السيول إلى أى مجارى مائية سواء كانت رى أو صرف طبقًا للمناسيب الموجودة برفعها للحفاظ على المناسيب فى الوضع الأمن لضمان سلامة الجسور وعدم حدوث غرق لأى مكان، إلى جانب أن هناك تعاون المحافظات فى حالة الحاجة لوحدات طوارئ حتى لو كانت مناطق غير موجود بها محطات خاصة بوزارة الرى أو مصلحة الميكانيكا حيث يتم تحريك هذه المحطات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى حالة وجود كميات مياه كبير للحفاظ على سلامة الأرواح والطرق.

وأكد عبد العاطي أن المصلحة تقوم برفع المياه لمحطات الشرب والمحافظة على المناسيب اللازمة، إلى جانب تشغيل محطات توليد الكهرباء، كما أن لديها الورش الخاصة بها والتى يتم تجهيز العمرات الخاصة بالطلمبات فيها، ولديها مركز الطوارئ لتجهيز وحدات الطوارئ، موضحًا أن المصلحة كانت قد جهزت من قبل 5 وحدات طوارئ بتكلفة 25 مليون جنيه فى جهات خارجية، لكن حاليًا بنم تجهيزها داخليًا توفيرًا للمال العام .