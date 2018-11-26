شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " حزمة توصيات لحدائق الموز تجنبا لمخاطر آفة المحصول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، عن حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية لحدائق ومشاتل الموز بالاراضى القديمة تجنبا لمخاط آفة المحصول خلال شهر ديسمبر المقبل .
وقال تقرير المحاصيل البستانية ، إن من اهم الممارسات الجيدة في متابعة أشجار الموز بالاراضى القديمة ، أولا إضافة السماد العضوي في حالة عدم اضافته في الشهر الماضي ، جمع السوباطات التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو وترك الساق الكاذب حتي شهر مارس ، وضع أكياس البولي اثيلين الزرقاء ، وإزالة الجور المصابة .
وأضاف تقرير المحاصيل البسانية، أن من أهم زراعات الموز الخاصة بالمشتل الاهتمام بترطيب المشتل دون مغالاة ، ومن الممارسات الجيدة لمشاتل الموز في الأراضي الرملية الاهتمام بإضافة السماد العضوي إن لم يكن تم اضافته من قبل ، تقليل معدلات الري لتصل إلى 10ـ 15 م / ف/ يوم.
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