مصر | بـ"شوكة لودر".. مقاول ينهي حياة زميله بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"شوكة لودر".. مقاول ينهي حياة زميله بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي مقاول حياة أخر، إثر اصطدامه بـ 'شوكة لودر' بسبب وجود خلافات مالية بينهما، بمنطقة أكتوبر، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، بنشوب مشاجرة ووجود متوفي بدائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين مقاولين بسبب وجود خلافات مالية بينهما، قام على إثرها أحدهما بإستقلال لودر، حال تواجدهما بمنطقة عملهما، واصطدم بالأخر بـ 'شوكة اللودر'، ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.