شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الأوقاف يتحدث عن أخلاق النبى بنادي مستشاري قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل القناة الثقافية في بث مباشر اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء برنامج ” ندوة للرأي ” تحت عنوان : ” التأسي بأخلاق النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) ” من نادي مستشاري قضايا الدولة ، يشارك فيها كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة و المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر.
وأكد بيان صحفى للوزارة ، أن اللقاء ياتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني من خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري.
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