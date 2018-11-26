مصر | تفاصيل مثيرة حول خطف واحتجاز سمسار بمنزل سيدة سيئة السمعة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مثيرة حول خطف واحتجاز سمسار بمنزل سيدة سيئة السمعة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهم بالنصب على 3 أشخاص، والإستيلاء منهم على حوالي 50 ألف جنيه كتأمين، لإتمام عملية تغيير عملات أجنبية بينهم، وتمكنت قوة أمنية من القبض على الـ 3 أشخاص بعد خطفهم سمسار واحتجازه داخل شقة بأبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل خطف واحتجاز سمسار داخل منزل بمركز أبو النمرس، وتبين أنه كان وسيط بين 3 أشخاص وتاجر عملات أجنبية، لتغييرهم عملات اجنبية من التاجر، فقام الأخير بالنصب عليهم بعد تحصله على 50 ألف جنيه وفر هاربا، مما دفعهم لخطف السمسار والتعدي عليه بالضرب، ظنًا منهم أنه شريك الهارب.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، اخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس، من الأهالي، بالعثور على شخص مصاب إثر سقوطه من الطابق الثاني بعقار ملك سيدة سيئة السمعة، بدائرة المركز.

وإنتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وبسؤال الأهالي بالمنطقة، قرروا أن المنزل ملك سيدة سيئة السمعة، وظنوا أنها استدرجته لقضاء ليلة معها مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عدم صحة أقوال الأهالي، وتبين أن المصاب سمسار عملات ومقيم بمنطقة إمبابة، وكان وسيطا بين 3 أشخاص مقيمين بمنطقة فيصل، وتاجر عملات بمنطقة مصر الجديدة، لتغيير عملات أجنبية، واتفقوا أن يدفع الطرف الأول مبلغ مالي، للأخير كتأمين لإتمام عملية تغيير مبالغ مالية كبيرة، وبعد تحصله على المبلغ المالي، فر هاربا.

وأشارت التحقيقات، أن الـ 3 أشخاص، ظنوا أن السمسار شريك الهارب في النصب عليهم، وقرروا خطفه واحتجازه، لاسترداد المبلغ، وعلى إثر ذلك استأجروا المنزل مكان الواقعة من مالكته لمدة ثلاثة أشهر، وقاموا باحتجازه داخله والتعدي عليه بالضرب، وحاول المجني عليه الهروب منهم، فقام بإلقاء نفسه من الطابق الثاني ما أسفر عن إصابته، وتم نقله للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.