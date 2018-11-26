شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الأقصر تعقد لقاء دعويًا ضمن حملة «رسول الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الأوقاف في محافظة الأقصر لقاءا دعويا في مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري، مساء الأحد، بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير الدعوة، والشيخ محمد زكي يونس، مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.

بدأ اللقاء بمقدمة الشيخ إسلام محمد الأزهري، المتحدث الإعلامي للمديرية، وتلا آيات من القرآن القارئ الشيخ موسى على، وألقى كلمة المديرية الشيخ أحمد أمين، رئيس قسم المساجد، وتحدث فيها عن بعض جوانب رحمة الله للعالمين.

وألقى كلمة الأئمة والدعاة الشيخ محمود يوسف إمام مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري، حيث تحدث عن بعض جوانب الإنسانية في رسول الإنسانية واختتم الحفل بالابتهالات والتواشيح الدينية وسط حضور العديد من المواطنين.