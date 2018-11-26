شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب يعلن إنشاء فرع جديد في العاصمة الإدارية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وائل عبدالعال، المدير الطبي لمركز مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في أسوان، إن مسؤولي المركز اتفقوا مع الحكومة المصرية على إنشاء فرع جديد للمركز في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في لقائه مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن المسؤولين في الحكومة يدرسون الموضوع حاليًا بعد أن أبدوا استعدادهم لخدمة المشروع.

من جهته، أعرب العالم المصري مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب، عن تفاؤله في إنجاز المركز الجديد في القاهرة في غضون عام واحد لتقديم خدماته بالمجان لمرضى القلب.