شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل انضمام الإخوان الى داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، طريقة انضمام الإخوان لتنظيم داعش الإرهابى، مشيرًا إلى أنه بعد الأحداث المعروفة فى مصر، وظن شباب الإخوان أنه يمكن بالعمل العنيف عودتهم، ومن ثم تم تشكيل مجموعات عسكرية مثل حسم ولواء الثورة والقيام ببعض العمليات والاغتيالات

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه تمت محاصرة هذه المجموعات وتقييد حركتها خرج بعض هذا الشباب من هذا الحصار إلى الخارج وبإعداد قليلة أو تم تجنيدهم بالداخل للانضمام إلى داعش.

وأشار الخبير فى شئون الحركات الإسلامية إلى أن العناصر الإخوانية المنضمة لداعش ليسوا بالأعداد الكثيرة وقد يكونون أفراد قليلين هم فى الأصل قابلين لتقبل الفكر العنيف وممارسته.