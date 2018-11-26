شكرا لقرائتكم خبر عن شباب جامعة بنى سويف ينظمون ندوة عن جزيرة القرن الذهبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم عدد من شباب جامعة بني سويف ندوة عن جزيرة القرن الذهبي ببحيرة قارون وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ .
تناولت الندوة التاريخ الفرعوني والإسلامي للجزيرة ،حيث تحتوي على العديد من الطيور النادرة وتعتبر بمثابة إستراحة للطيور المهاجرة.
وقدم الطلاب مقترح لإقامة منطقة سياحية بيئية تعتمد علي النظم الإيكولوجية في المحافظة علي الطيور من الصيد الجائر وتمكن الزوار من مراقبتها.
كما قام أحد الطلاب بعرض بحث عن مشكلة الاحتباس الحراري وكيفية مواجهته كأحد الحلول التى ترفع من التنمية الإقتصادية والبيئية ،كما تم عرض مجموعة من الإبتكارات والتكنولوجيا التي تخدم التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية في مصر.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٩ نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.
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