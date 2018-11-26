شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مهرجان إبداع مراكز الشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، ختام مهرجان إبداع الأول لمراكز الشباب، وذلك في احتفالية تنفذها الوزارة بحضور عدد من المحافظين والمسئولين على مسرح الوزارة.

ويتم خلال الحفل، الإعلان عن نتائج المهرجان وأسماء الفائزين في مجالات التسابق، وتوزيع الجوائز المقدمة من الوزارة ، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم، كما يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والموسيقية بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

كما يتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن مهرجان إبداع لمراكز الشباب، وكذا عرض أحد الأفلام القصيرة التي شاركت في المهرجان باسم "مريم".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت فعاليات مسابقة إبداع لمراكز الشباب في موسمه الأول في أغسطس الماضي للشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب في الفئة العمرية من 18 حتى 35 عاما للكشف عن المواهب المختلفة، وتنوعت مجالات التسابق ما بين المجالات الأدبية والعلمية والفنون التشكيلية والأفلام القصيرة والانشاد الدينى والترانيم والغناء الجماعى والفردى والعزف الموسيقي والمبادرات التطوعية في مجال خدمة البيئة والمجتمع.