شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس "أفريقيا لإبداع التطبيقات الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل إطلا الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "أفريقيا لإبداع التطبيقات الرقمية"، ورفض مجلس النواب إزالة لافتات الشهداء من على المدارس والشوارع واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. - السيسى يفتتح معرض "القاهرة الدولى للاتصالات" ويعلن: مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية".. المبادرة تستهدف تأهيل 10 آلاف شاب وتأسيس 100 شركة ناشئة فى مصر والقارة - السيسى يفتتح معرض "القاهرة الدولى للاتصالات" ويعلن: مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية".. المبادرة تستهدف تأهيل 10 آلاف شاب وتأسيس 100 شركة ناشئة فى مصر والقارة - البابا تواضروس يعلن: السيسى فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة - عبدالعال يرفض إزالة لافتات الشهداء من على المدارس والشوارع.. "النواب" يقف حداداً على روح ساطع النعمانى ويوافق على تعديل قانون حماية المخطوطات - عبدالعال يرفض إزالة لافتات الشهداء من على المدارس والشوارع.. "النواب" يقف حداداً على روح ساطع النعمانى ويوافق على تعديل قانون حماية المخطوطات - أول مصنع لإنتاج اللوحات الكهربائية فى سوهاج بدعم جهاز تنمية المشروعات - محكمة النقض تؤيد الإعدام لـ 9 متهمين فى "اغتيال النائب العام".. المحكمة تقضى بتخفيف حكم الإعدام لـ 6 متهمين إلى السجن المؤبد.. وبراءة 5 آخرين - محكمة النقض تؤيد الإعدام لـ 9 متهمين فى "اغتيال النائب العام".. المحكمة تقضى بتخفيف حكم الإعدام لـ 6 متهمين إلى السجن المؤبد.. وبراءة 5 آخرين - رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب: أزمة السياحة اقتصادية وتحتاج إلى "لوبى حكومى" للنهوض بها - رسمياً وبعد مفاوضات استمرت 17 شهراً وزلازل سياسية فى لندن.. "طلاق" بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.. "بريكست" يدخل حيز التنفيذ بعد تصويت البرلمانين الأوروبى والبريطانى وقادة الدول الـ 27 يصادقون فى قمة بروكسل على خروج لندن.. سياسيون بريطانيون: موافقة قادة أوروبا على الخروج فى 38 دقيقة "إهانة" - رسمياً وبعد مفاوضات استمرت 17 شهراً وزلازل سياسية فى لندن.. "طلاق" بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.. "بريكست" يدخل حيز التنفيذ بعد تصويت البرلمانين الأوروبى والبريطانى وقادة الدول الـ 27 يصادقون فى قمة بروكسل على خروج لندن.. سياسيون بريطانيون: موافقة قادة أوروبا على الخروج فى 38 دقيقة "إهانة" - "شطة" كاتم أسرار الكاف: موضوع "نادى القرن" أسطوانة مشروخة واللى عنده حاجة يقدمها



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