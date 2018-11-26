أخبار مصر | "المأذون سيعقد القران بالتابلت".. وزارة الاتصالات تطلق خدمة الزواج الرقمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المأذون سيعقد القران بالتابلت".. وزارة الاتصالات تطلق خدمة الزواج الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية جديدة لأول مرة وهي خدمة الزواج الإلكتروني، حيث سيقوم المأذون بعقد القران للعروسين عن طريق التابلت، حيث ستقضي تلك الخطوة العصرية والهامة على زواج القاصرات، حيث سيرسل المأذون لحظيا اسم العروسين وبياناتهما أثناء عقد القران للتأكد والتحقق من عمر العريس والعروسة، لمنع أي تحايل في الأعمار.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن التأكد من عمر الزوجين سيكون قبل تسجيل وكتابة عقد القران والذي سيتم بصورة كاملة إلكترونيا عبر tablet ومن خلال شبكة الإنترنت.

وأوضح أن هناك خدمة أخرى أطلقتها وزارة الاتصالات لأول مرة وهي خدمة سداد المخالقات المرورية للسيارات والأفراد عن طريق هيئة البريد، وزير الاتصالات أشاد بافتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة رقم 22 من مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المؤتمر الذي بدأ أعماله رسميا من صباح اليوم.