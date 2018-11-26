كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة تقديم تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت وزارة التموين منذ 10-11-2018 في فتح باب استقبال طلبات التظلمات في مكاتب التموين، وفيما يلي نعرض 8 خطوات لتقديم التظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين.
1- يقوم المواطن بالتوجه إلي مكاتب التموين للحصول علي استمارة أداء الخدمة التموينية لكتابة التظلم الخاص به.
2- يملء المواطن جميع بيانات الأفراد المستفيدة من بطاقة التموين.
3- يقوم المتقدم بتقديم صور من أرقام البطاقات القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة من البطاقات ويقوم بتقديمها الى مكتب التموين ويتضمن رقم الهاتف.
4- يتم كتابة البيانات وتسجيل الأستمارة في مكتب التموين كما يقوم المكتب بتسيلم المواطن إيصال يفيد بالتسجيل.
5- يتم كتابة وتسجيل الطلبات علي النظام الخاص بمكتب التموين بعد ما يتم مراجعتها من قبل المتخصصين.
6- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع جميع البيانات التي تم تسجيلها من خلال موقع دعم مصر او من مكاتب البريد بإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.
7- تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تمت مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.
8- تقوم مكاتب التموين بإخطار المواطنين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.
يذكر أن وزارة التموين كانت قد أغلقت باب تحديث بيانات بطاقات التموين يوم 8 نوفمبر من الشهر الجاري.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | طريقة تقديم تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .