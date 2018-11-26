أخبار مصر | "رياضة النواب" تزور اللجنة الأوليمبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رياضة النواب" تزور اللجنة الأوليمبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، زيارة ميدانية لمقر اللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك في حضور أحمد شوبير عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال رشاد، في تصريحات له على هامش الزيارة، إنها جاءت استجابة للدعوة التي وجهتها اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، مؤكدا أن أعضاء لجنة الشباب والرياضة حريصين كل الحرص على تعزيز جسور التواصل مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق الحديث حول قانون الرياضة الجديد والثغرات الموجودة بداخله ورؤيتهم للتعديلات المطلوبة وخاصة أن اللجنة تستهدف إجراء تعديلات فيما يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالإضافة لبحث تطلعاتهم الخاصة بآليات دعم الألعاب الفردية وتطوير منظومة الرياضة وقوانينها الحاكمة بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة للجنة الشباب.

وعلى هامش الزيارة قام وفد لجنة الشباب بعمل جولة تفقدية داخل متحف اللجنة الأوليمبية للتعرف على كل ما يخص تاريخ الرياضة المصرية وحجم المشاركات في الدورات الأولمبية والإقليمية والقارية والميداليات التذكارية والجوائز والدبلومات والأعلام والملصقات والدروع والهدايا التذكارية والنياشين والشارات ومشاهدة صور الأبطال الاولمبيين والشخصيات الرياضية المصرية والدولية.

كما أهدى الشريف، والوفد المرافق له في نهاية الزيارة درع اللجنة للمهندس هشام حطب تقديرا لمجهوداته الطيبة في تطوير منظومة الرياضة.