شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعلق على الاتجاه إلى تصدير الكلاب والقطط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الإعلامي عمرو أديب ما تردد حول اتجاه الحكومة إلى تصدير القطط والكلاب إلى الخارج، مشددًا أنه «أمر غير هام وغير ملح، والدولة المصرية في غنى عن هذا الأمر لأننا دولة رحيمة ومتدينة».

وقال في برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «ديننا وإنسانيتنا تمنعنا عن الإقدام على تصدير الكلاب والقطط للدولة التي تتناول لحومهم (..) نخلي في قلوبنا شوية رحمة».

وأضاف: «هتقولي الكلاب سعرانة نطعمهم مش نقوم نقتلهم»، مناشدًا الجهات الحكومية إلى التراجع عن هذا الاتجاه والبحث عن بدائل أخرى لتنمية الاقتصاد مثل التوسع في تصدير الفراولة.

وأوضح أن الإعلام الخارجي يدين مصر على تصدير الكلاب والقطط، ولكنه لا يدين الدول والمجتمعات التي تتناول لحومها مثل الصين وتايلاند، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه «لن يفيد الاقتصاد المصري».

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت الاتجاه الحكومي إلى تصدير الكلاب والقطط، وقال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى مصر تتم عبر الموانئ والمطارات «طبقا للأعراف الدولية».